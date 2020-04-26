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Kabine, yarın 3 günlük yasağı görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi, 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi, okullara verilen aranın uzatılması konuları gündemde.
26 Nisan 2020 16:27
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Kabine, yarın 3 günlük yasağı görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanacak. Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri değerlendirilecek.

1 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma yasağı

Toplantıda, resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'ndan itibaren 3 gün daha sokağa çıkma yasağının uygulanması masaya yatırılacak. Toplantıdan yasak kararı çıkması durumunda 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 yaş ve üstü

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler doğrultusunda 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı esnetilebilir. Öte yandan bu karar için virüs eğrisi incelenecek.

Okullardaki ara uzatılacak mı?

Okullarda 30 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantı konularından biri olacak. Toplantıda, okulların açılmasının ileri bir tarihe erteleneceği öngörülüyor. Ayrıca bu hafta içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştireceği görüşmede konunun netleştirilmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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