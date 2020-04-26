Salda Gölü'nü artık 24 saat izleyebilirsiniz

1999 ÖNCESİ ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMAK, EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKER Mİ? Fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılması halinde yıpranma paylarının tamamının emeklilik yaş gruplarından indirilemeyeceğini, sadece 3 yılı geçmemek üzere yıpranma paylarının yarısının emeklilik yaş gruplarından indirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.