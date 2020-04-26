Salda Gölü'nü artık 24 saat izleyebilirsiniz
|26 Nisan 2020 16:35
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'ne kurulan kamera sisteminin 24 saat canlı yayına başladığı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gölün en güzel izlendiği Beyaz Adalar Bölgesi'ne kamera sistemi kurulduğu belirtildi.
Paylaşımda ''Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
"Salda" etiketli paylaşımda aktarılan linkine tıklayanların canlı yayını izleyebileceği kaydedildi.
Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz. #Salda'yı bu linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz➡️https://t.co/9IIz3Aeh7X pic.twitter.com/ZtbC0BELbcT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) April 26, 2020
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