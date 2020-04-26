Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi
Korona virüs önlemleri kapsamında boş kalan Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri sağlık çalışanları besledi.
|26 Nisan 2020 16:41
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Taksim Meydanı'nda turistler ve bölge esnafı tarafından beslenen güvercinleri korona virüs (Covid-19) salgını sonrası alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besleyen kimse kalmadı.
Daha önce polis ekipleri tarafından beslenen kuşlar, bu kez de salgın hastalık karşısında canla başla çalışan sağlık çalışanları tarafından beslendi.
Taksim Meydanı'nda ambulansta duran sağlık çalışanları, kuşlara mısır ve buğday verdi. Bir anda yüzlerce kuş sağlıkçıların etrafını sararken, o anlar kameraya yansıdı.
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