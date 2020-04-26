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Trabzon Havalimanı pisti geri dönüşüme kazandırılacak

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde onarıma alınarak uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı'nın sökülen pist asfaltının geri dönüşüme kazandırılacağı belirtildi.
26 Nisan 2020 16:46
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Trabzon Havalimanı pisti geri dönüşüme kazandırılacak

Trabzon Havalimanı pist bakımı nedeniyle 23 Nisan günü yaklaşık 1 ay süreyle uçuşlara kapatıldı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte asfalt söküm işlemleri başlarken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, pistten çıkarılacak ve atık olarak kullanılacak malzemeyi almak için Trabzon Havalimanı yetkilileri ile irtibata geçti.

Havalimanı yetkililerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay almasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, alandan çıkarılan malzemeyi iş makineleri ile kendi şantiye sahalarına çekerek bütçesine büyük katkı sağlamış oldu. Trabzon Havalimanı pist alanından çıkarılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 40 bin ton malzemenin yüzde 15'i asfalt yapımında, geri kalan kısmı ise altyapı malzemesi olarak kullanılabilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Havalimanı pistinin yenilenme çalışması öncesi Trabzon Havalimanı yetkilileri ile irtibata geçerek, alandan çıkarılacak malzemeye talip olduğumuzu ilettik. Bakanlığımız talebimize olumlu yanıt verince, pistin kazınması için iş makinelerimizle hemen çalışmalara başladık. 2 bin kamyon malzemeyi şantiye sahalarımıza taşıyarak altyapı ve asfalt üretimi için büyük kar elde etmiş olduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza talebimize verdiği olumlu karşılık nedeniyle teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Korona virüs salgını öncesinde Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyordu.

İhlas Haber Ajansı
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