Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propoganda yapıyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden suyun bilinçli kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları yapmaması nedeniyle yaşanan enerji kesintilerinin bölgeye bir süredir istenilen seviyede su verilememesine neden olduğu bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçlıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim kaynaklı bir sorunu Türkiye'ye mal etmeye çalışan terör örgütü üyeleri, Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi ile Tişrin ve Tabka barajlarından Pınar bölgesinin ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santrali'ne elektrik sağlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılamaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetlerini bu görüşmelerin ardından başlatan Türkiye'nin çabalarıyla geçen kasım ayında Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştı.

Rusların kontrolünde rejime ait görevliler, Mabruka Elektrik Santrali'nin ve taşıyıcı hatların tamirine başladı ancak çalışmaların sonu getirilemedi.

Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Pınar Bölgesindeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Güç Santrali'ne yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesiliyor. Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Mabruka Güç Santraline 10 megavat elektrik veriliyor. Pınar Bölgesi'nin elektrik ihtiyacı olan 70 megavatın tam olarak karşılanamaması nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kesintiler Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk Su Tesisi olmak üzere, Resulayn ve Tel-Abyad ile bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesislerin de sağlıklı ve tam kapasite ile çalıştırılamamasına neden oluyor.

Söz konusu su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz kalması, bir kısmının arızalı olması ve jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli mazotun temininde yaşanan güçlükler nedeniyle gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk, kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor.

Yetkililer, Haseke ve kırsalı ile Barış Pınarı bölgesini, olumsuz şekilde etkileyen elektrik ve su sorununun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesi gerektiğini, Pınar bölgesine en az 70 megavat gücünde ve kesintisiz elektrik verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları yapmaması üzerine yaşanan elektrik ve buna bağlı su sorunu, terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edilirken bölgedeki bazı kaynaklar, örgütün Tişrın ve Tabka barajındaki rejim unsurlarına Pınar bölgesine yetersiz elektrik verilmesi için baskı yaptığını ifade ediyor.