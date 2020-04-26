Koronavirüse karşı otomobiline maske taktı

Düzceli vatandaş, korona virüsten korunmanın önemini anlatmak için otomobiline maske taktı.

Korona virüs salgınından korunmak için uzmanlar maske kullanmanın çok önemli olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı genelge ile hayatın birçok alanında maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmadığını gören Düzceli Ömer Faruk Kurt, kendisi ile birlikte otomobiline de maske taktı. Böylece hem kendisine hem de otomobiline bulaşacak korona virüse karşı önlem alan Kurt, "Bu dönemde maske takmak önemli. İnsanlar için akciğerler neyse otomobiller içinde karbüratör öyle. Bizde sürekli otomobil içindeyiz. Hem kendimizi, hem otomobilimizi korumak için hem de maske kullanımının önemini vurgulamak için böyle bir farkındalık çalışması yaptım" dedi.

Ömer Fruk Kurt, otomobilinin önüne taktığı maske ile sokaklarda dolaşarak Düzcelilere maskenin önemini anlatıyor.