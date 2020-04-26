Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, hastayı sırtında taşıdı
Aydın'da Vefa Destek Grubu görevlisi, hastaneye gitmek isteyen 72 yaşındaki kişiye, apartmanda asansör bulunmaması nedeniyle sırtında taşıyarak yardımcı oldu.
|26 Nisan 2020 17:36
|Yazdır
Aydın'da Vefa Destek Grubu görevlisi, hastaneye gitmek isteyen 72 yaşındaki kişiye, apartmanda asansör bulunmaması nedeniyle sırtında taşıyarak yardımcı oldu.
Zafer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Kenan Aktaş (72), Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gitmek için Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım talebinde bulundu.
Adrese giden görevli, yürümekte güçlük çeken Aktaş'ı asansör bulunmayan binanın ikinci katından indirip grubun minibüsüne bindirdi.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Aktaş'ı görevliler yine yalnız bırakmadı. Muharrem Kenan Aktaş, görevlilere teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi
26 Nisan 2020 17:41
|Koronavirüse karşı otomobiline maske taktı
26 Nisan 2020 17:31
|Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor
26 Nisan 2020 17:16
|Sokağa çıkamayan kız öğrencilere drone ile tablet gönderildi
26 Nisan 2020 17:10
|Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Tutluoğlu yaşadıklarını anlattı
26 Nisan 2020 16:19
|Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih
26 Nisan 2020 16:11
|100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti
26 Nisan 2020 15:55
|Görevdeyken fenalaşan bekçi 11 gün sonra şehit oldu
26 Nisan 2020 15:27
|TRT eski Genel Müdürü son yolculuğa uğurlandı
26 Nisan 2020 15:09
|'Koronavirüsü yenen kişiler, kronik hastalıkları yoksa oruç tutabilir'
26 Nisan 2020 14:47