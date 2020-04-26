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Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı hastanedeki 6'ncı gününde odasının camından açıklamada bulundu. Baz, oğlunu çok özlediğini ve bir an önce evine dönmek istediğini söyledi.
26 Nisan 2020 17:41
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Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi

Antalya'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken, ardından yapılan 2 sürüntü testi ise negatif çıktı.

Belirtilerinin devam etmesi üzerine 6 gündür hastanede olan Baz'a, ciğerlerinin henüz normale dönmediği, bu nedenle bir süre daha hastanede kalması gerektiği söylendi. Kendini hastaneye geldiği ilk güne göre çok daha iyi hissettiğini söyleyen Baz, karantinada kaldığı odanın camından DHA muhabirlerine açıklamada bulundu. Yüzde 90 ağır otizmli oğlunu çok özlediğini söyleyen Baz, bir an önce hastaneden çıkmak istediğini söyledi.

Demet Çileli Baz, hastane camından yaptığı açıklamada, ''Ateşim ve nabzım normal değerlere ulaştı, kan değerlerim yükseldi. Öksürük dışında ve öksürüğe bağlı belimdeki ağrı dışında pek bir sıkıntım yok. Her ne kadar burada her şey çok güzel olsa da, bir an önce evime dönmek istiyorum. Oğlumu çok özledim. Bizler için uğraşan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

'DURUMUM ÇOK DAHA İYİ'

Kendisini karantinada değil tatilde gibi hissettiğini söyleyen Baz, ''Allah'ın izniyle buradan bir an önce çıkacağım. Normalde koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen 5'inci günün sonunda taburcu olabiliyor. Ciğerlerimin normale dönmediğini söyledikleri için birkaç gün daha kalacağım. İlk geldiğim güne göre kendimi çok iyi hissediyorum. Öksürüğüm ve ağrılarım azaldı, aynı zamanda ateşim kontrol altında. Doktorlarımız bir süre daha burada kalmamın hem benim için hem çevremdekiler için daha iyi olacağını söyledi. Tatilim birkaç gün daha uzayacak" diye konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Sağlık çalışanlarının kendileri için yoğun çaba harcadığını belirten Baz, ''Biraz önce kapım çalındı. İçeri dünyalar güzeli bir hemşire girdi. 'Demet hanımcım kendimize Türk kahvesi yapmıştık, size de getirdik' dediler. Çok mutlu oldum. Özellikle her gün odama gelen, gözlerinden başka bir yerini görmediğim astronot gibi giyinen sağlık çalışanlarının hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaşadıkları stres, korku ve yorgunluk kan çanağına dönen gözlerine yansımış. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve hepsinin bir an önce evlerine, çocuklarına dönmesi için dua ediyorum" diye konuştu.
DHA
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