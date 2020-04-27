SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok
|27 Nisan 2020 00:04
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Sıklıkla buradan dile getirdiğimiz üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ilanları Üniversiteler tarafından doğrudan Resmi Gazete'de yayımlanıp, arada kontrol ve denetime yönelik herhangi bir koordinasyon merci yer almadığından verilen ilanların kayda değer çoğunluğu ya mevzuat yönünden hatalı ya da maalesef akademik birimlerin gereksinimleri yerine pasta kalıbından çıkar gibi üniversitelerin keyfi tercihlerine göre alakasız alanlar, gereksiz sertifikalar ve belgeler istenilerek şekillendirilmektedir.
Süleyman Demirel Üniversitesinin, 22.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de 4 adet Öğretim Görevlisi ilanı yayımlanmış olup; bu kadrolar arasında yer alan ve aşağıda belirtilen Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadroların; lisans, yüksek lisans ve deneyim şartına yönelik ilan açıklamalarının oluşturulduğu şekil olarak bu haliyle yönetmeliğe aksi bir durumunun bulunmadığı, aynı zamanda direkt kişiye özel nitelikte de olmadığı görülmektedir.
Ancak; merceği biraz daha yaklaştırıp söz konusu ilana bu kez yeniden içerik olarak baktığımızda İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ile İşletme Bölümlerinden lisans ve yüksek lisans mezunlarına başvuru hakkı verildiği görülmektedir. Oysa sağlık sektörüne ara kademe nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik ilgili programın omurgasını teşkil edecek Sağlık Yönetimi ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği (*2015 yılından itibaren Sağlık Yönetimi olarak birleştirildi) bölüm mezunlarına her iki kadroda da başvuru imkanı sunulmamıştır.
İlanın eksik kalan detaylarından biride dört kadronun hiç birinde ALES puan türüne yer verilmemiştir. Oysa Yükseköğretim Kurulu üniversitelerce ALES puan türünün belirlenerek ilan edilmesinin uygun görüldüğünü bildirmiştir. YÖK tarafından bu hususta yeni bir kararda alınmadığından ilanlarda ilgili karara uymak doğru olanıdır.
Başarı çıtasının hızla yükselerek rekabetçi istihdam politikalarının öncelendiği 2020 Türkiye'sinde, yükseköğretim kurumlarının geleceğin en önemli yatırımı olan öğrencileri müşteri kıskacına alan üniversite modelinden bir an evvel kurtulması gerekmektedir. Zira gelecekte nitelikli çıktılar yetiştirmenin düzeyli bir eğitim sunularak gerçekleşebileceği; bununda ancak alanında yetişmiş öğretim elemanı kaynağıyla başarılacağı aşikardır.
Bu doğrultuda zaman kaybetmeksizin Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından ilanda ALES puan türleri belirlenmeli; ayrıca adaletli rekabet ortamının ve somut fırsat eşitliğinin oluşması için Sağlık Yönetimi ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölüm mezunlarının başvurmalarına olanak sağlayacak şekilde düzeltme yapılmalıdır.
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