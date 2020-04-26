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Boris Johnson, görevine dönüyor

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, korona virüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü işe döneceğini açıkladı.
26 Nisan 2020 17:46
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Boris Johnson, görevine dönüyor

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, korona virüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü işe döneceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evde karantinaya almış, semptomlarının kötüleşmesi üzerine 5 Nisan'da St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı belirtilen Başbakan Johnson, 6 Nisan'da kaldırıldığı yoğun bakım servisinden 9 Nisan'da çıkmış, 12 Nisan'da ise hastaneden taburcu edilmişti. İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, korona virüs tedavisi gören ve iyileştiği belirtilen Başbakan Johnson'ın, önümüzdeki pazartesi günü yeniden işe döneceği duyuruldu.

Başbakan Johnson'ın 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmasının ardından yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ediyordu. Doktorların göreve dönmesinin uygun olduğunu belirtmesi üzerine 55 yaşındaki Başbakan Boris Johnson, görevine yeniden dönecek. Ancak korona virüsün bazı etkilerinin kısmen devam ettiği konusunda şüphelerin bulunması nedeniyle Johnson'ın yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Johnson'ın Pazartesi günü işe döndüğünde korona virüs kısıtlamalarını hafifletme planları yapması da gündemde. Cumartesi günü itibariyle İngiltere'de korona virüse bağlı can kaybının 20 bini aşmasıyla ve sağlık çalışanları için yeterli sayıda koruyucu ekipman sağlanamaması nedeniyle İngiliz hükümeti üzerindeki baskı giderek büyüyor. Ülkede korona virüsün yayılmasını önlemek için alınan kısıtlamaların meydana getirdiği ekonomik sıkıntıların baskısıyla Başbakan Johnson, hükümetin kontrolünü yeniden devralacak.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock geçtiğimiz Perşembe günü Johnson ile görüştüğünü belirterek sağlık durumuna yönelik, "Kesinlikle mükemmel bir şekilde iyileşiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'de korona virüse bağlı 20 bin 319 can kaybı yaşanırken ülke genelinde 148 bin 377 vaka kayıtlara geçti. Ülke genelinde bakım evlerinde gerçekleşen ölümlerin hastanedeki ölümlerle beraber duyurulmaması nedeniyle gerçek ölü sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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