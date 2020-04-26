Yasağa uymadı, ceza kesen polislere tepki gösterdi
|26 Nisan 2020 17:58
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam yaptıkları denetimler sırasında durdurdukları Sertan İ.'nin dışarıya çıkma izin belgesi olmadığını gördü. Sertan İ. su ve sigara almak için dışarı çıktığını söyledi. Polisler ise su satıcılarının evlere servis yaptığını, sigara almak için dışarı çıkılamayacağını belirterek cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi.
Sertan İ., "Bu nasıl insanlıktır, su ve sigara almaya çıktım diye ceza kesiyorsunuz" diye bağırdı. Yapılan sorgulamada yoklama kaçağı da çıkan Sertan İ., işlemlerin yapılmasını beklerken, yanlarından geçen emniyete ait olduğunu bilmediği sivil plakalı otomobilin durdurulmadığını gerekçe göstererek cep telefonuyla çekime başladı.
Sürücü, "Neden geçen her aracı durdurup kontrol etmiyorsunuz? Bunun için sizi çekiyorum" dedi. Trafik memurları, görevlerini yaparken, hakarete maruz kaldıklarını belirterek, sürücü hakkında şikayetçi oldular. Sürücü, polis merkezine götürüldü.
Denetimler sırasında durdurulan Can Ahmet B. de yanında izin belgesi ve sürücü belgesi bulunmadığını söyledi. Sürücü, diyabet hastası olduğunu, Beylikdüzü'nden Avcılar'a ilaç almak için geldiğini belirtti. Kimlik numarasından sürücü belgesi bulunduğu anlaşılan genç, babasının kendisinin yerine dışarı çıkarak ilacını almak istediğini söyledi ancak hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.
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