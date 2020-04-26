Sağlık çalışanları 'erik dalı' oynayarak hastalara moral verdi
MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, 'erik dalı' oynayarak, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi.
|26 Nisan 2020 18:03
|Yazdır
MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, 'erik dalı' oynayarak, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için 'erik dalı' oynadı. Çalışanlar, yoğun bakım odasından tek sıra halinde oynayarak çıktı.
Özel kıyafetleriyle koridordaki kameranın önüne gelen sağlıkçıların bu anları, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tok tutan 'içli kete' sahur sofralarına lezzet katıyor
26 Nisan 2020 19:36
|DEÜ Rektörlüğü Kovid-19 rakamlarını açıkladı
26 Nisan 2020 18:53
|EBA'yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler
26 Nisan 2020 18:13
|Yasağa uymadı, ceza kesen polislere tepki gösterdi
26 Nisan 2020 17:58
|Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi
26 Nisan 2020 17:41
|Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, hastayı sırtında taşıdı
26 Nisan 2020 17:36
|Koronavirüse karşı otomobiline maske taktı
26 Nisan 2020 17:31
|Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor
26 Nisan 2020 17:16
|Sokağa çıkamayan kız öğrencilere drone ile tablet gönderildi
26 Nisan 2020 17:10
|Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Tutluoğlu yaşadıklarını anlattı
26 Nisan 2020 16:19