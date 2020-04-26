Survivor Aycan Yanaç'a milli takım şoku!
|26 Nisan 2020 18:08
|Yazdır
A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda 22 yaşındaki milli futbolcu Aycan Yanaç'ın bir daha takıma çağrılmayacağını açıkladı.
"TERCİHİNİ YAPTI"
Necla Güngör, "Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı. Ben öyle düşünüyorum, Survivor sürecinden sonra da umarım kadın futbolu adına bizim için çok kıymetli işlere imza atar. Severek de bağrımıza basarız. Milli takım kapıları her zaman, herkese açık. Sadece Aycan bugün bir yarışma programında ve çok popüler olduğu için değil. Performası iyi olan Türk bayrağını en iyi şekilde taşıyabilecek herkese kapılarımız sonuna kadar açık. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çocuklar için online satranç turnuvası başladı
26 Nisan 2020 16:23
|Ligler ne zaman başlayacak? Mehmet Sepil açıkladı
24 Nisan 2020 19:08
|Bakan açıkladı... Ligler tamamlanacak mı?
24 Nisan 2020 15:40
|Burak Yılmaz: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
24 Nisan 2020 14:21
|Adanaspor yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
23 Nisan 2020 22:18
|Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya Ozan Tufan'da katıldı
23 Nisan 2020 17:43
|UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin!
23 Nisan 2020 17:38
|UEFA'dan kulüplere 70,4 milyon avroluk ödeme
23 Nisan 2020 16:19
|Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert cevap
23 Nisan 2020 15:13
|Beşiktaş, Karius ile yollarını ayırdı
21 Nisan 2020 23:09