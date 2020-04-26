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Survivor Aycan Yanaç'a milli takım şoku!

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, profesyonel futbolcu Aycan Yanaç'la ilgili kesin bir karar verdi. Güngör, Aycan Yamaç'ı Survivor'a katıldığı için bir daha milli takıma çağırmayacağını açıkladı.
26 Nisan 2020 18:08
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Survivor Aycan Yanaç'a milli takım şoku!

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda 22 yaşındaki milli futbolcu Aycan Yanaç'ın bir daha takıma çağrılmayacağını açıkladı.

"TERCİHİNİ YAPTI"

Necla Güngör, "Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı. Ben öyle düşünüyorum, Survivor sürecinden sonra da umarım kadın futbolu adına bizim için çok kıymetli işlere imza atar. Severek de bağrımıza basarız. Milli takım kapıları her zaman, herkese açık. Sadece Aycan bugün bir yarışma programında ve çok popüler olduğu için değil. Performası iyi olan Türk bayrağını en iyi şekilde taşıyabilecek herkese kapılarımız sonuna kadar açık. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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