Kuzey Kore devlet radyosu: Kim Jong-un ölmedi
|26 Nisan 2020 18:23
|Yazdır
Güney Kore'nin Yonhap ajansının aktardığına göre Kuzey Kore devlet radyosu, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu.
Radyodan yayınlanan haberde
"Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti"dendi.
Haberde, Kim'in teşekkür mesajını nasıl gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi.
'Zyuganov, Kim'e tebrik telgrafı gönderdi'
Bu arada Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Komünist Partisi Genel Başkanı Gennadiy Zyuganov'un Kim Jong'un Rusya ziyaretinin 1. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kore liderine tebrik telgrafı gönderdiğini belirtti.
CNN, Kim'in durumunun ciddi olduğunu iddia etmişti
CNN kanalı, Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve durumunun 'ciddi' olduğunu iddia etmiş, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiğini ve 'ciddi bir tehlike altında olduğunu' öne sürmüştü.
Güney Kore ise, 'Kuzey Kore'de özel bir hareket tespit edilmediğini' söyleyerek Kim'in sağlığı üzerindeki korkuları azaltmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye başkanı koyduğu 'yasağı' kendisi ihlal etti
26 Nisan 2020 19:00
|Boris Johnson, görevine dönüyor
26 Nisan 2020 17:46
|Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi
26 Nisan 2020 15:35
|İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi
26 Nisan 2020 15:23
|Güney Kore'de, virüse karşı açık havada, işe giriş sınavı
26 Nisan 2020 14:33
|İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
26 Nisan 2020 14:06
|Oxford'lu bilim insanları geliştirdi, 20 dakikada sonuç verecek
26 Nisan 2020 13:43
|Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti
26 Nisan 2020 12:19
|Koronavirüsten en fazla ölümün olduğu ülkeler
26 Nisan 2020 10:31
|İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
26 Nisan 2020 02:10