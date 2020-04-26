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Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Başka bir gezegenden hacca nasıl gidilecek?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu sahur programında Aydın'da yaşayan bir vatandaş "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde İslam'ın şartlarından olan Hacca gitmek nasıl mümkün olacak?" diye sordu. Bu soru, sosyal medyada gündem oldu.
26 Nisan 2020 18:41
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Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Başka bir gezegenden hacca nasıl gidilecek?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV yayınlanan sahur programında vatandaşların sorularına cevap verdi.

Bu kapsamda yayına Aydın'dan bağlandığını dile getiren Ahmet isimli genç, Hatipoğlu'na,

"Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacca gitmek nasıl mümkün olacaktı?"

sorusunu yöneltti.

Hatipoğlu sosyal medyada da gündem olan soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu."
Memurlar.Net
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