Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Başka bir gezegenden hacca nasıl gidilecek?
|26 Nisan 2020 18:41
|Yazdır
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV yayınlanan sahur programında vatandaşların sorularına cevap verdi.
Bu kapsamda yayına Aydın'dan bağlandığını dile getiren Ahmet isimli genç, Hatipoğlu'na,
"Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacca gitmek nasıl mümkün olacaktı?"sorusunu yöneltti.
Hatipoğlu sosyal medyada da gündem olan soruya şu yanıtı verdi:
"Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İç hastalıkları uzmanından cevap: Demir döküm tencerenin demir eksikliğine faydası yok
25 Nisan 2020 20:53
|Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti
25 Nisan 2020 17:14
|İletişim Başkanlığı: İstiklal Marşı'nı Balkonlardan okuyalım
22 Nisan 2020 22:41
|Hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinci
19 Nisan 2020 15:44
|Kim Milyoner Olmak İster'deki soru merak konusu oldu
13 Nisan 2020 21:47
|Canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
12 Nisan 2020 16:50
|Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı
10 Nisan 2020 00:08
|Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu
09 Nisan 2020 19:34
|Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video
07 Nisan 2020 19:08
|Jandarma'dan koronavirüs riskine karşı '14 kural' videosu
05 Nisan 2020 15:56