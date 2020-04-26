Erdoğan, İsveç'ten getirilen Gülüşken'in kızı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimizle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadelerini paylaştı.

Erdoğan'ın, Twitter hesabında telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı.

Görüşmede Leyla Gülüşken'in hatrını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Rabbim şifalar versin inşallah. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden bir kaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek . İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım. "

Leyla Gülüşken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun sizden başkanım. Çok teşekkür ederim bu yaptıklarınız için, ne desem azdır. Çok mutluyum sizinle konuştuğum için. Ben zaten ülkemize ve size çok güveniyorum. Orada olduklarından ötürü çok mutluyum." dedi.