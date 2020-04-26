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Bakan Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram hesabındaki 7.6 milyon takipçi ile 7.5 milyon takipçisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek Türkiye'de en fazla takipçisi olan siyasetçi konumuna yükseldi.
26 Nisan 2020 18:47
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Bakan Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram hesabındaki 7.6 milyon takipçi ile 7.5 milyon takipçisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek Türkiye'de en fazla takipçisi olan siyasetçi konumuna yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçerek Türkiye'de en fazla takipçisi olan siyasetçi konumuna yükseldi.Erdoğan'ın Instagram'da 7.5 milyon takipçisi bulunurken, Fahrettin Koca'nın ise 7.6 milyon takipçiye yükselmesi dikkat çekti.

SALGINDAN ÖNCE TAKİPÇİ SAYISI 1 MİLYON BİLE DEĞİLDİ

Koronavirüs sürecinden önce 1 milyondan az takipçisi bulunan Koca'nın salgın sürecinde ön plana çıkması, sık sık toplantılar yapması ve her akşam koronavirüs verilerini paylaşıp, bilgilendirmede bulunması, Bakan Koca'nın hızlıca yükselmesine neden oldu.

İşte Instagram'daki son durum:

Bakan Koca'nın resmi Twitter hesabında da bariz artış görülürken, takipçi sayısı 5 milyon'u bulmuş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise, Twitter'da 15,7 milyon takipçisi bulunuyor.
Memurlar.Net
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