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DEÜ Rektörlüğü Kovid-19 rakamlarını açıkladı

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar:- "Hastanemize toplam 3 bin 975 vatandaşımız Kovid-19 şüphesi ile başvuruda bulundu. 85'i yoğun bakım olmak üzere toplamda 773 hastamız tedavi hizmeti aldı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti"
26 Nisan 2020 18:53
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DEÜ Rektörlüğü Kovid-19 rakamlarını açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Araştırma Uygulama Hastanesinde bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 773 hastanın tedavi hizmeti aldığını, 519 hastanın tamamen iyileştiğini, 32 hastanın vefat ettiğini, diğer hastaların tedavilerinin de sürdüğünü bildirdi.

Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine yapılan başvuru ve tanı sayıları, hizmet veren personel ve yatak sayıları ile tedavi gören hasta sayılarını açıkladı.

Hastanelerine Kovid-19 şüphesiyle bugüne kadar 121'i çocuk 3 bin 975 kişinin başvurduğunu ifade eden Hotar, "85'i yoğun bakım olmak üzere toplamda 773 hastamız tedavi hizmeti aldı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Hotar, 32 hastanın yaşam mücadelesini kaybettiğini, 519 hastanın ise sağlığına kavuşarak taburcu edildiği bilgisini vererek, immün plazma tedavisi uygulanan 5 yoğun bakım hastasından 1'inin durumundaki iyileşme nedeniyle servise alındığını ifade etti.

İyileşen hastalardan bağışçı olmaları durumunda immün plazma toplandığını belirten Hotar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hastanemizde günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabilmektedir. Kovid-19 pozitif olan ve tedavi sonucu iyileşen hastaların bağışladığı immün plazmaları bugüne kadar 5 yoğun bakım hastamıza naklettik. 1 hastamızın durumu iyiye gittiği için yoğun bakımdan servise alındı. 4 hastamızın ise yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz."

Salgında üniversite hastanesinin tüm doktorları, hemşireleri, teknisyen/teknikerleri ve hasta bakıcılarının görevlendirildiğini aktaran Hotar, hastanelerinde Kovid-19 nedeniyle tedavi altında bulunan 5 doktor, 9 hemşire ve 9 hasta bakıcı olduğunu belirtti.

Hotar, hastanedeki yatak sayısına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Salgın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı. İhtiyaç halinde servislerde 132, yoğun bakımda ise 50 yatak daha devreye sokulmak üzere hazırlandı. Tedavi sürecinde kullanılan ve hazır bekletilen 112 ventilatörümüz mevcut. Ayrıca kendi imkanlarımızla maske, siperlikli maske ve koruyucu önlük üretimimizi de hiçbir aksama olmadan sürdürüyoruz."
Anadolu Ajansı
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