Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu. Koca, "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadesini kullandı.
|26 Nisan 2020 20:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sosyal izolasyonun önemine dikkat çekerek ramazan ayına ilişkin olarak bazı uyarılarda bulundu.
Koca, "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" dedi.
Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar. pic.twitter.com/JxQVhFfIkGDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020
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