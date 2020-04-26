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Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu. Koca, "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadesini kullandı.
26 Nisan 2020 20:15
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Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sosyal izolasyonun önemine dikkat çekerek ramazan ayına ilişkin olarak bazı uyarılarda bulundu.

Koca, "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" dedi.
Memurlar.Net
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