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Oyuncu Tolga Karel ABD'de tır şoförü oldu ve hastane anısını paylaştı

Türkiye'de oyuncuyken 2017 yılında ABD'ye taşınan ve tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdığını anlattı.
26 Nisan 2020 20:18
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Oyuncu Tolga Karel ABD'de tır şoförü oldu ve hastane anısını paylaştı

Türkiye'de oyuncuyken 2017 yılında ABD'ye taşınan ve burada Sarah Scott ile evlenip tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, koronavirüs sürecinde yaşadığı zor günleri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına anlattı.

Hürriyet'in aktardığına göre ABD'de yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Tolga Karel, "Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki 'Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem" ifadelerini kullandı.

'Ailemi korumak için tırda yaşıyorum'

"Ailemi korumak için bir aydır tırda yaşıyorum. Çünkü bir dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz" diyen Karel, "İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar" ifadelerini kullandı.

'Bana 'Kısa mesafe bir yük var' dediler'

Tolga Karel konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "New York'a gittiğimde bana 'Kısa mesafe bir yük var' dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum,ne yapacağımı bilemedim. Tırın soğutmalı dorsesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım."
Hürriyet
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