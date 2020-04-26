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Türkiye'de vergi mükellefleri 11,5 milyona yaklaştı

Türkiye'de vergi mükellefi sayısı, mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535 olarak kayıtlara geçti
26 Nisan 2020 20:30
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Türkiye'de vergi mükellefleri 11,5 milyona yaklaştı

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de Mart 2020 itibarıyla 1 milyon 982 bin 541 gelir, 2 milyon 963 bin 172 gelir stopaj, 2 milyon 60 bin 410 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 789 bin 110 basit usulde vergilendirilen gelir, 864 bin 999 kurumlar ve 2 milyon 787 bin 303 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı mart itibarıyla 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi. Toplam mükellef sayısı 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535'e yükseldi. Bu sayı Mart 2019'da 11 milyon 76 bin 96 olarak belirlenmişti.

Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,8 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 5,6 ile gelir stopaj vergisi mükellefleri izledi.

KDV mükellefleri sayısı söz konusu dönemde yüzde 4, gelir vergisi mükellefleri yüzde 3,4, basit usulde vergilendirilen gelir mükellefleri yüzde 2,2 artarken, GMSİ mükellef sayısı yüzde 1,1 azaldı.

- İstanbul mükellef sayısında birinci

İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 305 bin 778 ile İstanbul'da iken, bunun 514 bin 590'ı gelir vergisi, 327 bin 620'si kurumlar vergisi, 861 bin 241'i gelir stopaj vergisi, 732 bin 720'si GMSİ, 46 bin 527'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 823 bin 80'i KDV mükelleflerinden oluştu.

Bu ili, 954 bin 323 mükellefle Ankara, 766 bin 739 mükellefle İzmir izlerken, bu üç ildeki mükellef sayıları Türkiye'deki toplam rakamın yüzde 44'ünü oluşturdu.

Mart 2020 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılım şöyle:

Vergi türünde faal mükellef sayıları Toplam Toplam Değişim Değişim İstanbul Ankara İzmir
2019 Mart 2020 Mart (Yüzde)
Gelir Vergisi 1.917.527 1.982.541 65.014 3,4 514.590 139.833 135.391
Gelir Stopaj Vergisi 2.805.589 2.963.172 157.583 5,6 861.241 240.905 194.340
GMSİ 2.082.495 2.060.410 -22.085 -1,1 732.720 227.992 167.538
Basit Usulde Vergilendirilen GV 771.996 789.110 17.114 2,2 46.527 24.145 29.762
Kurumlar Vergisi 817.525 864.999 47.474 5,8 327.620 92.427 53.979
Katma Değer Vergisi 2.680.964 2.787.303 106.339 4,0 823.080 229.021 185.729
Toplam mükellef sayısı 11.076.096 11.447.535 371.439 3,4 3.305.778 954.323 766.739
Anadolu Ajansı
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