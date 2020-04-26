1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da üretildi! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor

Ankara'da özel bir firma, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran 'Covid-19 Test Kabini' üretti. Üretilen 10 kabinde, günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor.
26 Nisan 2020 20:41
Yazdır
Ankara'da üretildi! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor

Ankara'da ofis mobilyalarının yanı sıra üstün teknoloji AR-GE ürünleri üreten 'Nurus' isimli firma, mühendisleri ve farklı teknolojik alt yapıya sahip bazı firmaların desteği ile 'Covid-19 Test Kabini' üretti. Pozitif ve negatif basınç alanlarıyla sağlık personeli ile test yaptıran kişi arasındaki teması engelleyen kabinler, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırıyor. Üretilen 10 kabinden 9'u Ankara'daki hastanelere kurulurken, 1'i de Eskişehir'e gönderildi. Üretilen 10 test kabinde günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor.

'AMAÇ İÇERİDEKİ ORTAMIN STERİL OLMASI'

İlk test kabini Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nde 20 Nisan'da faaliyete geçti. Sincan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Alper Vardar, test kabininin iki parçadan oluştuğunu bildirdi. Hasta kabininde negatif basınç ünitesinin olduğunu belirten Vardar, "Bu sistem içerideki havayı alıp filtrelerden süzüp dışarıya verir. Amaç içerideki ortamın daha steril olmasıdır. Görevli arkadaşımızın bulunduğu kabinde de pozitif basınçlı bir filtre mevcuttur. Yukarıda olup temiz havayı süzer ve içeriye bu havayı basar" dedi.

'HER TESTTEN SONRA DEZENFEKSİYON YAPILIYOR'

Doktor Vardar, test yapılacak hastanın elindeki numune çubukları ve test tüpü ile kabine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanımız bu tüple hastadan burun ve ağızdan örnek alıp tekrar tüpün ağzını kapatır. Hastamız girdi ve tahlilleri alındı, çıktıktan sonra nedir yapılacak işlem? Buranın bir dezenfeksiyon işlemi mevcuttur. İki şekilde yapılmaktadır. Öncelikle eldivenlerin yüzeysel bir temizliği sağlanmaktadır. Daha sonra burada bir makinemiz olup bu yüzeysel dezenfeksiyonu sağlamak için içeriye ilaçlı madde verilmektedir. Daha sonra bu kabin kapatılır yaklaşık 1-2 dakika ilaçlı bir şekilde durmaktadır. Ama yeni hasta geldiğinde numunesi diğer kabinden alınır. Temiz olan kabinde numuneleri alınır, hasta çıktıktan sonra yine aynı işlem oraya yapılır ve gelen hasta da bir sonraki kabine geçmektedir."

'SİNCAN'DA GÜNDE 100-150 TEST GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Test kabininin polikliniklerin dışında hastane bahçesine kurulduğunu anımsatan doktor Vardar, diğer hastalara bulaş riskinin azaltıldığını belirtti. Sağlık çalışanı arkadaşlarının daha güvenli bir şekilde çalıştığını kaydeden Vardar, "Bugün sokağa çıkma yasağı olduğu için test sayımız düşüktür, hasta sayısına göre değişebilir. 500 tane kadar alınabilir kapasiteleri vardır, ilgili firma tarafından bize beyan edilmiş. Gelen hasta sayısına göre bizde ortalama 100-150'yi bulmaktadır" diye konuştu.

Nurus COVİD-19 Test Kabini, Sincan'daki hastanenin yanı sıra Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de yerleştirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti
26 Nisan 2020 12:11		 Facebook da toplantılara katılacak
26 Nisan 2020 09:36
Öğretmenler yerli video laringoskop cihazını üretti
25 Nisan 2020 15:52		 Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu
23 Nisan 2020 19:07
Salgın döneminde internetten en çok bunları şipariş ettik
23 Nisan 2020 13:49		 Koronavirüs salgınında çocukların internet kullanımlarına dikkat
23 Nisan 2020 13:37
SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı
22 Nisan 2020 22:49		 Yeni tip koronavirüs 5 dakikada test edilecek
22 Nisan 2020 20:36
WhatsApp Görüntülü konuşma katılımcı sayısı artıyor
22 Nisan 2020 18:28		 Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu
21 Nisan 2020 20:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti21:06 - Edirne'ye 30 dakika yağmur yağdı, hayatı felç etti21:00 - İçişleri Bakanlığı duyurdu! 35 bin 422 kişiye idari işlem20:51 - Ankara Caz Festivali' Online düzenlenecek20:46 - 43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği20:41 - Ankara'da üretildi! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor20:36 - Çavuşoğlu: 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize geldi20:30 - Türkiye'de vergi mükellefleri 11,5 milyona yaklaştı20:24 - Türk Kızılayı Kadıköy'de Ramazan pidesi dağıttı20:18 - Oyuncu Tolga Karel ABD'de tır şoförü oldu ve hastane anısını paylaştı
20:15 - Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir20:10 - Bugün karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler19:36 - Tok tutan 'içli kete' sahur sofralarına lezzet katıyor19:15 - Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 100'ün altına düştü19:11 - Türk hastanın getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi19:06 - Otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı19:00 - Belediye başkanı koyduğu 'yasağı' kendisi ihlal etti18:53 - DEÜ Rektörlüğü Kovid-19 rakamlarını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Turizm Bakanı, seyahat yasağının kalkacağı tarihi söyledi
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 100'ün altına düştü
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih
80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anasının kuzusu 1
teşkil etmek 1
ankamall'ın 5 mayıs'ta açılması 4
sosyal mesafe 3
esin 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
izlanda 1
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 2
normale dönmek 2
sokak hayvanlarının aç kalması 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam