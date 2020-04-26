43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği
|26 Nisan 2020 20:46
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de büyükşehirleri birbirine bağlayan karayolundaki sakinlik havadan görüntülendi.
Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş-çıkışlar yasaklandı. Ramazan ayının gelmesi ve hafta tatili olması dolayısıyla karayolları da boş kaldı. Ulaşımda 'kilit kavşak' diye adlandırılan ve her saat trafik yoğunluğunun yaşandığı Kırıkkale'de de bu kez sessizlik hakimdi. 43 ilin geçiş noktası olan ve normal vakitte binlerce aracın geçtiği kavşakta tarihi bir boşluk oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokakların yanı sıra büyükşehirleri birbirine bağlayan karayolunu çok az aracın kullandığı görüldü. Kırıkkale'de, polis kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların seyahat belgeleri incelenirken ekipler de vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ankara-Samsun ve Ankara-Kayseri karayolundaki sakinlik, havadan görüntülendi.
Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında, Kırıkkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önlemler de alınmaya devam ediyor.
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