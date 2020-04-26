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Ankara Caz Festivali' Online düzenlenecek

Festival kapsamında yerli ve yabancı caz sanatçıları, YouTube'daki Jazz Society of Turkey-Caz Derneği kanalı üzerinden seçkin eserlerini müzikseverler için seslendirecek.
26 Nisan 2020 20:51
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Ankara Caz Festivali' Online düzenlenecek

24'üncü Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin online programı açıklandı.

Caz Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara Caz Festivali, dünyanın ilk "çevrimiçi caz festivali" olarak düzenlenecek.

YouTube'daki Jazz Society of Turkey-Caz Derneği kanalından sanatseverlerle buluşacak festival 30 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yerli ve yabancı caz sanatçıları festivalde

Festivalin ilk günü olan 30 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verecek.

1 Mayıs Cuma günü Rustam Rahmedov Trio ile Cem Önertürk dinleyicilerle buluşacak. Aynı gün müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu, "Latin Müzik Üzerine" konulu söyleşide müzikseverlerle sohbet edecek.

Caz vokali ve caz piyanisti Ruben Hein, söz yazarı ve solist Aimee Allen gibi alanında ünlü caz sanatçıları da YouTube'da sanatseverlere seçkin eserler sunacak.

Müzikseverler festivalin detaylarına "http://www.ankaracazfestivali.com/tr/program" adresinden erişebilecek.
Anadolu Ajansı
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