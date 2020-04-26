Edirne'ye 30 dakika yağmur yağdı, hayatı felç etti
|26 Nisan 2020 21:06
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Edirne'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Edirne Belediyesi'nin alt yapı çalışmalarını sürdüğü bölgeler ise çamurla kaplandı. Bu bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Fatih ve Kocasinan mahallelerinde ise su birikintisi nedeniyle trafik ekipleri bazı cadde ve sokakları şerit çekerek trafiğe kapattı.
'HER YAĞMURDA SU BASIYOR'
Kocasinan Mahallesi'nde belediyenin su tahliye pompaları koyduğu bölgede ise pampadan geri basan sular binaların olduğu bölgede küçük gölet oluşturdu. Bazı bölgelerde vatandaşlar evlerine girmekte güçlük yaşadı. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Önder, her yağmur yağışında evlerinin bulunduğu bölgenin suyla kaplandığını belirterek, "Belediye buraya pompalar koydu ancak bu pompalar suyu geri basınca evlerimizin olduğu yerlerde suyla kaplandı. Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Burada dereye bağlanan yağmur suyu kanalı geri tepiyor ve mahalleyi sular altında bırakıyor. Bu gelen su yağmur suyu da değil, kanalizasyon suyu geri tepiyor. Bu hastalık saçıyor" dedi.
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