1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin, "Plazma bağışçıları başka hastaların şifa bulmasına vesile olabilir. Tedavisi tamamlanan herkesi gönüllü bağışçı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
26 Nisan 2020 21:17
Yazdır
NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen kişilerin, immün plazma bağışçısı olarak hastalıkla mücadele eden kişilerin şifa bulmasına vesile olabileceklerini bildirdi.

Rektör Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite de tedavilerin devam ettiğini ve immün plazma tedavisi için gönüllü bağışçıları beklediklerini söyledi.

Gönüllü bağışçıların diğer hastalara umut olacağını dile getiren Prof. Dr. Şahin, "Hastanemizin tüm imkanlarını bu salgın ile mücadelede kullanıyoruz. Sağlık çalışanlarımız da fedakarca mücadele ediyor. İmmün plazma tedavisi Sağlık Bakanlığımızın da onay vermiş olduğu bir yöntem. Plazma bağışçıları başka hastaların şifa bulmasına vesile olabilir. Tedavisi tamamlanan herkesi gönüllü bağışçı olmaya davet ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla, el birliğiyle bu salgını atlatacağız inşallah." diye konuştu.

"Bağışçıların endişeye kapılmasına gerek yok"

NKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut da immün plazma yönteminin önceden de uygulanan ve hiçbir sorun yaşanmayan bir yöntem olduğunu vurguladı.

Bu yöntemde sadece kanın sıvı kısmının alındığını belirten Turgut, "Kovid-19'un tedavisinde immün plazma yöntemi en çok ümit bağlanan tedavilerden birisi. Kovid-19 enfeksiyonunu geçirmiş vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanmış hastalara yardımcı olması çok önemli. Hastalığı yenenler, bu hastalığın zorluğunu ve korkusunu yaşamıştır. Bu yüzden tedavisi devam eden hastalara yardımcı olmak isteyeceklerdir. Plazma bağışçılarının, sağlıkları konusunda herhangi bir endişeye kapılmamasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Turgut, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirip iyileşen vatandaşların gönüllü bağışçı olması çalışmaları açısından önemli olduğunu ifade ederek kriterleri tutturan kişileri bağışta bulunmaya davet etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yüzde 25-30 kitle bağışıklığı' açıklaması: Basım hatası veya yanlış anlaşılma
26 Nisan 2020 22:00		 Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park kurdu
26 Nisan 2020 21:30
Türk Kızılayı Kadıköy'de Ramazan pidesi dağıttı
26 Nisan 2020 20:24		 Tok tutan 'içli kete' sahur sofralarına lezzet katıyor
26 Nisan 2020 19:36
DEÜ Rektörlüğü Kovid-19 rakamlarını açıkladı
26 Nisan 2020 18:53		 EBA'yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler
26 Nisan 2020 18:13
Sağlık çalışanları 'erik dalı' oynayarak hastalara moral verdi
26 Nisan 2020 18:03		 Yasağa uymadı, ceza kesen polislere tepki gösterdi
26 Nisan 2020 17:58
Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi
26 Nisan 2020 17:41		 Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, hastayı sırtında taşıdı
26 Nisan 2020 17:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - Hastane'den kaçmaya çalışırken dördüncü kattan atladı22:46 - Bingöl'de sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi22:39 - MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı22:33 - Trabzon'da orantısız güç kullanan polislere soruşturma22:27 - Sokağa çıkan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 522 lira ceza22:21 - Niğde'de mesai saatleri yeniden düzenlendi22:16 - Maliye Bakanlığından 'birlikte Başaracağız' paylaşımı22:11 - Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu22:06 - Doç. Dr. Fidan: Ramazanda uykuya düzenine dikkat!22:00 - 'Yüzde 25-30 kitle bağışıklığı' açıklaması: Basım hatası veya yanlış anlaşılma
21:30 - Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park kurdu21:23 - Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı açıkladı21:17 - NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet21:11 - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti21:06 - Edirne'ye 30 dakika yağmur yağdı, hayatı felç etti21:00 - 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı açıklandı20:51 - Ankara Caz Festivali' Online düzenlenecek20:46 - 43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Turizm Bakanı, seyahat yasağının kalkacağı tarihi söyledi
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 100'ün altına düştü
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
ankamall'ın 5 mayıs'ta açılması 2
iftarver.com 3
12 monkeys 1
sosyal mesafe 3
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 2
esin 1
kim jong un'un öldüğü iddiası 7
çiğ börek 4
Ayak numarası 41 olan kadın 3
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam