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'Yüzde 25-30 kitle bağışıklığı' açıklaması: Basım hatası veya yanlış anlaşılma

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın bazı açıklamalarını aktaran Habertürk yazarı Sarıkaya, "Yüzde 25-30 seviyesinde kitle bağışıklığı oluşmuş görünüyor" ifadelerine yer verdi. Prof. Azap, haberlerin üzerine yaptığı açıklamada böylr bir rakam vermediğini ifade etti. Azap ayrıca, sosyal medyada bir hesap tarafından paylaşılan grafik-analizlerin kendi ellerindeki verilerle örtüştüğünü söyledi
26 Nisan 2020 22:00
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'Yüzde 25-30 kitle bağışıklığı' açıklaması: Basım hatası veya yanlış anlaşılma

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'deki koronavirüs rakamlarını günlük olarak analiz ederek paylaşan @lagaribey adlı Twitter kullanıcısının vardığı sonuçlarla kendi ellerindeki verilerin benzeştiğini söyledi. Azap ayrıca, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı "Tükiye'de yüzde 25-30'luk bir kitle bağışıklığının olduğuna" dair sözleri söylemediğini açıkladı. Yazıdaki ilgili bölüm ise daha sonra kaldırıldı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya,

bugünkü yazısında Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı sohbeti yazdı.

Yazısında, Azap'ın sohbet sırasında bir Twitter hesabından bahsettiğini belirten Sarıkaya, "Kendilerindeki veriler ile burada yapılan hesaplamaların benzeştiğine dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yazısının devamında şunları söyledi:

"Matematiksel modellemede hem lojistik hem de SIR yönteminin kullanan @lagaribey isimli sitenin yayınlarına dikkat çekti.

Belirli bir eğilimin yakalandığını, en küçük bir gevşetmenin ikinci bir dalgaya yol açabileceğini belirtip uyarısını da yaptı:

'Her şey yavaş yavaş olmalı. Seyahatte, bazı yerlerin açılmasında olabilir ama ikinci dalgaya neden olmadan...'

Prof. Dr. Alpay Azap'ın verilerini gösterdiği twitter hesabının modellemesi de aslında Türkiye'de iyi bir yöne doğru direksiyon kırıldığını gösteriyor."

@lagaribey'in paylaştığı grafiklerden bazıları şöyle:

'YÜZDE 25-30 KİTLE BAĞIŞIKLIĞI OLUŞMUŞ GÖRÜNÜYOR' İDDİASI

Yazıda Azap'ın bahsettiği bir diğer dikkat çekici konu ise kitle bağışıklığının oluşumuna ilişkin. Sohbetin söz konusu kısmını Sarıkaya şöyle aktardı:

"Prof. Dr. Azap'ın dünkü sohbetimizde dikkat çektiği nokta ise toplumda bağışıklık oluşumunun henüz çok yüksek bir seviyeye çıkmamış olması...

'Yüzde 25-30 seviyesinde kitle bağışıklığı oluşmuş görünüyor, bu bir yandan üzücü ama ölüm vakasının azlığı da avantajlı' deyip sözlerini sürdürdü:

'Türkiye'nin geneline bakıldığında toplam vakada azalma var ama iller bazında alındığında durum biraz daha farklı. Ankara 2-3 hafta geriden İstanbul'u takip ediyor gibi. Diğer bazı illerde de yasaklara fazla dikkat edilmiyor gibi bir manzara var, gevşeme olmamalı. 65 yaş üstü evde sıkıldı biliyoruz, bazıları alışverişini yapmak için AVM'ye gitmek istiyor ama hastalık bunların hepsinin önünde bir durum...'"

PROF. AZAP'TAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Alpay Azap, daha sonra yaptığı açıklamada ise Sarıkay'nın aktardığı oranın bir baskı hatası veya yanlış anlaşılmadan kaynaklı olabileceğini, kendisinin böyle bir oran vermediğini söyledi.

Azap, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Muharrem Sarıkaya ile yaptığım görüşmede belirttiğim oran, basım hatası ya da yanlış anlaşılmadan olsa gerek %25-30 olarak yazısında yer almış. Bu boyutta bir kitle bağışıklığı oluşmuş olamaz. Tedbirlerin gevşetilmesi için bu oranın araştırılması gerektiğini söylemiştim" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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