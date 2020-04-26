Doç. Dr. Fidan: Ramazanda uykuya düzenine dikkat!

TÜM Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, koronavirüs salgınından dolayı Ramazan ayında oruç tutanların uyku düzenlerinde yaşanacak olumsuzluklara karşı şu uyarılarda bulundu.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde bazı değişikliklerin ortaya çıktığını söyledi. İftar saatinden sonra uyarıcı olan çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini anlatan Fidan, "Ramazan ayında oruç tutan kişiler sahura kalkmaları nedeniyle uyku düzenlerinde bir takım değişimler yaşanıyor. Sahura kalkan kişilerin uykuya dalma süreleri uzarken, toplam uyku sürelerinin azalıyor. Gece uykusunda ortaya çıkan olumsuz değişiklikler nedeniyle insanları sabahları yorgun olarak uyanıyor. Uyku, cinsellikten tutun da düşünmeyi ve çalışmayı da etkisi altına alıyor. Uyku hayatın bütün düzenini etkiliyor. Bu nedenle de uykuya çok değer veriyoruz ama Türk milleti olarak uykuyu çok bilinçsiz yaşıyoruz. Yatak odasında televizyon izlerken uyuyoruz, salonda uyuyoruz, gece yemek yedikten hemen sonra uyuyoruz. Bir şekilde uyku düzenini almadan, sabah yorgun bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bu da gün içinde bütün işlevleri etkiliyor. İnsanlar bu nedenle daha sinirli oluyor" dedi.

'SAHURDAN SONRA UYUMAMAYA GAYRET GÖSTERİN'

Fidan, 30 yaşın üzerindeki bireylerin günde en az 6 saat uyumaları gerektiğini belirterek, uyunacak ortamın serin ve karanlık olması gerektiğini ifade etti. Ramazanda uyku düzeninde bazı değişiklikler yapmak gerektiğini kaydeden Fidan, "Ramazanda sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterin. Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritm bozulmuş oluyor. Bu da 10'ncu gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor. İnsanların Ramazanda daha dikkatli olmaları gerekiyor, daha hafif yemek yenilmeli, iftardan sonra ve uyumadan önce en az 1 saat dinlenilmesi gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde bir takım değişiklikler ortaya çıkıyor. Ramazan ayında normal uyku saatinden 1 ya da 1,5 saat önce yatılması gerekiyor" diye konuştu.