Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu
|26 Nisan 2020 22:11
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Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan ses sanatçıları belirlendi. Rapora göre, ayın en popüler ses sanatçısı Haluk Levent oldu.
Koronavirüs gündeminin hakim olduğu Mart ayında müzik camiasında eğlenceler devam etti. Salgın sebebi ile birçok konser iptal edilse de ses sanatçıları evlerinde müzik yapmaya devam etti. Youtube ve sosyal medya üzerinde canlı yayın açarak #evdekal ve #müziklekal diyen sanatçılar, verdikleri konserlerle izleyicilerinin gönlünü fethetti.
Medya Takip Merkezi (MTM) ise Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Mart ayının en popüler ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek kampanyası başlatan ve sanat camiasından da büyük destek alan Haluk Levent oldu. Levent ay boyunca toplam 3 bin 481 haberde konuşuldu.
DEMET AKALIN İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ
Listenin ikinci sırasındaki isim ise salgın günlerinde evinde konser veren isimlerden Demet Akalın oldu. Sosyal medya hesabından mini bir canlı yayın konseri vererek takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın'ı, sosyal medya üzerinde ise 359 bin 877 izledi. Gündem hakkında yorumları ve sosyal medyada verdiği konserle ay boyunca 2 bin 244 habere konu olan Demet Akalın, ayın en popüler ses sanatçılarından oldu. Murat Boz, ay boyunca 2 bin 101 habere yansıdı. Hadise, Mart ayı boyunca toplam 2 bin 46 haberde yer alarak ayın popüler ses sanatçılarından olmayı başardı. Yeni evlendiği eşi Hazer Amani ile birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Sıla'da evinden canlı yayın yaparak mini bir konser verdi. Sıla ay boyunca toplam bin 807 haberde yer aldı.
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