Maliye Bakanlığından 'birlikte Başaracağız' paylaşımı
|26 Nisan 2020 22:16
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından, bir tiyatro çalışanının görüntülerin olduğu videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/5zLxIwPfvuT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 26, 2020
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