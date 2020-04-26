1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanlığından 'birlikte Başaracağız' paylaşımı

AZİNE ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.
26 Nisan 2020 22:16
Yazdır
Maliye Bakanlığından 'birlikte Başaracağız' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından, bir tiyatro çalışanının görüntülerin olduğu videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı açıklandı
26 Nisan 2020 21:00		 Çavuşoğlu: 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize geldi
26 Nisan 2020 20:36
Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
26 Nisan 2020 20:15		 Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 100'ün altına düştü
26 Nisan 2020 19:15
Türk hastanın getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
26 Nisan 2020 19:11		 Bakan Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
26 Nisan 2020 18:47
Erdoğan, İsveç'ten getirilen Gülüşken'in kızı ile görüştü
26 Nisan 2020 18:28		 Kabine, yarın 3 günlük yasağı görüşecek
26 Nisan 2020 16:27
Turizm Bakanı, seyahat yasağının kalkacağı tarihi söyledi
26 Nisan 2020 16:19		 Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti
26 Nisan 2020 16:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - Hastane'den kaçmaya çalışırken dördüncü kattan atladı22:46 - Bingöl'de sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi22:39 - MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı22:33 - Trabzon'da orantısız güç kullanan polislere soruşturma22:27 - Sokağa çıkan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 522 lira ceza22:21 - Niğde'de mesai saatleri yeniden düzenlendi22:16 - Maliye Bakanlığından 'birlikte Başaracağız' paylaşımı22:11 - Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu22:06 - Doç. Dr. Fidan: Ramazanda uykuya düzenine dikkat!22:00 - 'Yüzde 25-30 kitle bağışıklığı' açıklaması: Basım hatası veya yanlış anlaşılma
21:30 - Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park kurdu21:23 - Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı açıkladı21:17 - NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet21:11 - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti21:06 - Edirne'ye 30 dakika yağmur yağdı, hayatı felç etti21:00 - 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı açıklandı20:51 - Ankara Caz Festivali' Online düzenlenecek20:46 - 43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Turizm Bakanı, seyahat yasağının kalkacağı tarihi söyledi
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 100'ün altına düştü
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefon alarmındaki erteleme özelliği 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
benzin fiyatlarına zam 1
corona virüs vaka sayısı 2
levrek 2
Ayak numarası 41 olan kadın 3
sıkılmaktan sıkılmak 1
evet 1
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam