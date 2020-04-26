Niğde'de mesai saatleri yeniden düzenlendi
Niğde'de korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle mesai saatleri değişti.
|26 Nisan 2020 22:21
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Niğde'de korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle mesai saatleri değişti.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Ramazan ayı süresince 27.04.2020 ile 26.05 2020 tarihleri arasında mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 - 13.00 - 16.30 olarak uygulanması uygun görülmüştür" denildi.Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi
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