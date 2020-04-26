1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzon'da orantısız güç kullanan polislere soruşturma

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir sitede yöneticilik yapan şahsa kimlik soran polis ekipleri üzerinde kimliği çıkmayan şahsı yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, olay sonrası Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı.
26 Nisan 2020 22:33
Yazdır
Trabzon'da orantısız güç kullanan polislere soruşturma

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir sitede yöneticilik yapan şahsa kimlik soran polis ekipleri üzerinde kimliği çıkmayan şahsı yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, olay sonrası Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki bir sitede yöneticilik yapan Ortahisar Belediyesi Çalışanı Galip Aydın, bugün öğle saatlerinde site sakinlerinden Ramazan pidesi isteyenlerin isimlerini belirlemek ve fırın aracını beklemek amacıyla site bahçesine indi.

Bu sırada yoldan geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri kendisini görerek kimlik sordu. Üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine Aydın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Kimliğinin evde olduğunu söylemesine rağmen Aydın ile polis ekiplerinin tartışması büyüyünce site sakinleri de bahçeye indi. Ancak yunus timinde görevli 3 polis Galip Aydın'ın yüz üstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. Bu duruma site sakinleri de tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Yaşanan o anlar site sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Trabzon Valiliği tepkiler üzerine olaya müdahale eden yunus timinde görevli 4 polis hakkında inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BES'te, dövizli devlet katkısına kritik düzenleme
24 Nisan 2020 03:10		 Trabzon Üniversitesi: Portreyi ters asan personele soruşturma açılmıştır
22 Nisan 2020 12:02
Tarihi caminin haziresinde define kazısına soruşturma
18 Nisan 2020 18:11		 Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
09 Nisan 2020 10:28
İl müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım
09 Nisan 2020 09:58		 Video büyük tepki çekti! Kız öğrencilerin odasını bastı
07 Nisan 2020 20:42
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı
04 Nisan 2020 11:07		 'Erkekten hemşire mi olur?' diyen şoföre soruşturma
01 Nisan 2020 23:27
Özel güvenlik için serbest kıyafet kararı
31 Mart 2020 15:58		 MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
24 Mart 2020 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - Hastane'den kaçmaya çalışırken dördüncü kattan atladı22:46 - Bingöl'de sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi22:39 - MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı22:33 - Trabzon'da orantısız güç kullanan polislere soruşturma22:27 - Sokağa çıkan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 522 lira ceza22:21 - Niğde'de mesai saatleri yeniden düzenlendi22:16 - Maliye Bakanlığından 'birlikte Başaracağız' paylaşımı22:11 - Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu22:06 - Doç. Dr. Fidan: Ramazanda uykuya düzenine dikkat!22:00 - 'Yüzde 25-30 kitle bağışıklığı' açıklaması: Basım hatası veya yanlış anlaşılma
21:30 - Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park kurdu21:23 - Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı açıkladı21:17 - NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet21:11 - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti21:06 - Edirne'ye 30 dakika yağmur yağdı, hayatı felç etti21:00 - 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı açıklandı20:51 - Ankara Caz Festivali' Online düzenlenecek20:46 - 43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Turizm Bakanı, seyahat yasağının kalkacağı tarihi söyledi
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 100'ün altına düştü
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak hayvanlarının aç kalması 1
üç günlük sokağa çıkma yasağı 4
Mayis sonunda normale dönmemiz 2
teşkil etmek 1
Sense 8 1
kim jong un'un öldüğü iddiası 7
ateist 3
anasının kuzusu 1
iftarver.com 3
bu akşamda makarna yiyelim 2
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam