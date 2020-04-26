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MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, şube müdürü rotasyonunun yapılacağını açıkladı
26 Nisan 2020 22:39
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MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı

Bugün memurlar.net'te yer alan haberde, iki dönemdir ertelenen şube müdürü rotasyonunun bu yıl yapılıp yapılmayacağı sorulmuştu. Memurlar.net üyeleri, hHabere çok sayıda yorum yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Bakan Ziya Selçuk'un direktifiyle, şube müdürü rotasyonunun bu yıl yapılacağını açıkladı

İşte yapılan açıklama:
Memurlar.Net - Özel

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