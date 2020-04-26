MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, şube müdürü rotasyonunun yapılacağını açıkladı
|26 Nisan 2020 22:39
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Bugün memurlar.net'te yer alan haberde, iki dönemdir ertelenen şube müdürü rotasyonunun bu yıl yapılıp yapılmayacağı sorulmuştu. Memurlar.net üyeleri, hHabere çok sayıda yorum yapmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Bakan Ziya Selçuk'un direktifiyle, şube müdürü rotasyonunun bu yıl yapılacağını açıkladı
İşte yapılan açıklama:
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