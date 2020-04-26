Fahrettin Koca, tedavideki başarının 5 nedenini açıkladı
|26 Nisan 2020 23:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona tedavisiyle iyileşen hasta oranının yüksekliğini anlatırken, iki farklı yönteme dikkat çektiği belirtildi. Erken oksijen desteği ve hastaları yüzükoyun yatırmak.
Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Bakan Koca'nın gece yarısı telefonla kendisini arayarak tedavide kullanılan yöntemlerde yaptıkları değişiklikleri anlattığını yazdı. Bu değişimin yakında uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlanacağını söyleyen Müftüoğlu'nun aktardığına göre Bakan Koca, tedavideki başarının beş nedenini sıraladı.
Birinci nedeninin, Klorokin/Hidroksiklorokine erken başlama, ikinci nedenin Azitromisinin farklı kullanımı, üçüncü nedeni Favipiravir'den çok yararlanmayı, dördüncü nedeni "yoğun oksijen desteği veriyoruz" şeklinde açıklayan Bakan Koca 5. 5. nedeni şu şekilde açıkladı
Fark 5: Hastanın pozisyonunu değiştirmek de çok işe yaradı
Kandaki oksijen yoğunluğunu arttırabilmek için uyguladığımız yüksek basınçlı oksijen desteği yanında ikinci ve farklı bir seçeneği daha devreye soktuk: Ağır solunum sıkıntısı yaşayan yoğun bakım hastalarını yüzükoyun yatırarak, akciğerdeki oksijen/karbondioksit değişimini kolaylaştırdık. Bu basit pozisyon değişimi sayesinde daha fazla akciğer alanında oksijen değişiminin gerçekleştiğini ve kandaki oksijen yoğunluğunun memnuniyet verici seviyelere yükseldiğini tespit ettik. Bizim daha salgının başından beri uyguladığımız bu basit uygulamayı pek çok ülke daha geçtiğimiz hafta devreye sokmayı akıl etti!
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