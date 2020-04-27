1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
27 Nisan 2020 00:13
Yazdır
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık tarafından 21 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 96 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

- 35 bin 422 kişiye işlem

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

Yine Bakanlıktan, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 51 ildeki 2 ilçenin tamamında, bir ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 44 ilde 177 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı açıklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
27 Nisan 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Nisan 2020 00:30		 27 Nisan 2020'de önemli gündem başlıkları
27 Nisan 2020 00:06
Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
26 Nisan 2020 22:16		 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı açıklandı
26 Nisan 2020 21:00
Çavuşoğlu: 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize geldi
26 Nisan 2020 20:36		 Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
26 Nisan 2020 20:15
Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 100'ün altına düştü
26 Nisan 2020 19:15		 Türk hastanın getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
26 Nisan 2020 19:11
Bakan Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
26 Nisan 2020 18:47		 Erdoğan, İsveç'ten getirilen Gülüşken'in kızı ile görüştü
26 Nisan 2020 18:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - 27 Nisan 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:13 - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi00:06 - 27 Nisan 2020'de önemli gündem başlıkları00:04 - SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok00:00 - Faizler düştü! %0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi23:25 - Fahrettin Koca, tedavideki başarının 5 nedenini açıkladı23:23 - İsveç bu haberi konuşuyor: Burada tedavi edilmedi Türkiye'ye uçtu22:51 - Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü22:46 - Bingöl'de sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi22:39 - MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı
22:33 - Trabzon'da orantısız güç kullanan polislere soruşturma22:27 - Sokağa çıkan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 522 lira ceza22:21 - Niğde'de mesai saatleri yeniden düzenlendi22:16 - Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı22:11 - Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu22:06 - Doç. Dr. Fidan: Ramazanda uykuya düzenine dikkat!22:00 - 'Yüzde 25-30 kitle bağışıklığı' açıklaması: Basım hatası veya yanlış anlaşılma21:30 - Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Faizler düştü! %0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok
27 Nisan 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Nisan 2020'de önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teşkil etmek 1
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 1
şu an çalan şarkı 3
insanları açlık değil,fazlaca alıştıkları tokluk öldürür 1
Tosun paşa 1
Alef 2
ihbar etmek 1
geceye bir şiir bırak 1
anasının kuzusu 1
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam