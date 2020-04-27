27 Nisan 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Nisan 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
|27 Nisan 2020 00:30
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/174
Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
26 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
26/4/2020 TARİHLİ VE 2020/174 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
|
ADI SOYADI
|
GÖREVİ
|
1- Hamdi GÜLEÇ
|
Başkan
|
2- Osman DURU
|
İkinci Başkan
|
3- Ahmet İhsan ŞATIR
|
Üye
|
4- Oğuzhan YILDIZ
|
Üye
|
5- Osman ŞAHİN
|
Üye
|
6- Necmi KESKİNSOY
|
Üye
|
7- Mehmet BIÇKICI
|
Üye
|
8- Selami KORKMAZ
|
Üye
|
9- Halil YILMAZ
|
Üye
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