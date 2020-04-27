Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|27 Nisan 2020 03:13
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