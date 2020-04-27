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Trabzon'da hasta yakını doktora oksijen tüpü ile saldırdı

Trabzon'da bir hasta yakınının bayan doktora oksijen tüpü ile saldırdığı öğrenildi.
27 Nisan 2020 04:06
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Trabzon'da hasta yakını doktora oksijen tüpü ile saldırdı

- Haber61.net sitesinde yer alan habere göre; Trabzon'da bir hasta yakınının bayan doktora oksijen tüpü ile saldırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre akciğer kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki T.A., bir yakını ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisine geldi.

Burada kendisi ile ilgilenen bayan doktor ile tartışma yaşayan T.A.'nın yakınının doktora oksijen tüpü mile saldırdığı öğrenildi. Araya giren güvenlik görevlilerine de saldıran hasta yakını Acil Serviste bir cama ve kalorifer peteğine zarar verdi.

Hastane önündeki Çevik Kuvvet ekipleri olaya müdahale etti. Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı.
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