Sağlık çalışanları 'erik dalı' oynayarak hastalara moral verdi
Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, 'erik dalı' oynayarak, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi.
|27 Nisan 2020 04:09
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için 'erik dalı' oynadı. Çalışanlar, yoğun bakım odasından tek sıra halinde oynayarak çıktı. Özel kıyafetleriyle koridordaki kameranın önüne gelen sağlıkçıların bu anları, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.
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