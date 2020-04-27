1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan milyonları ilgilendiren kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında koronavirüse karşı Türkiye'nin 11 Mart'tan bugüne kadar verdiği mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Pandemi sonrasına ilişkin normalleşme takviminin görüşülmesi beklenen toplantıda alınan kararları Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.
27 Nisan 2020 06:11
Yazdır
Erdoğan milyonları ilgilendiren kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında koronavirüse karşı Türkiye'nin 11 Mart'tan bugüne kadar verdiği mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Pandemi sonrasına ilişkin normalleşme takviminin görüşülmesi beklenen toplantıda alınan kararları Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kovid-19 ile ilgili tüm çalışmaları İstanbul Huber Köşkü'nden yöneten Erdoğan, 5. kez gerçekleşecek dijital kabine toplantısına da buradan başkanlık edecek.

KUTLAMALAR SEMBOLİK OLACAK

Toplantıda 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü'ne yönelik farklı kutlama formülleri de masaya yatırılacak. 1 Mayıs'taki kutlamaların tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi sosyal mesafe kuralına uyulmak suretiyle sembolik düzeyde kalması, işçi sendika ve konfederasyonlarının sınırlı bazı etkinliklerine izin verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede ilgili sendikalarla bakanlıkların kutlamaların biçimi ve yöntemi konusunda temasta olduğu öğrenildi.

4 GÜNLÜK YASAĞIN SONUÇLARI

Toplantıda, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu kez 23 Nisan tatili hafta sonu ile birleştirilerek 4 gün olarak uygulanan üçüncü sokağa çıkma yasağının verileri masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan tedbirler hakkında bu şehirlerdeki sonuçları kabine üyelerine anlatacak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son verileri aktaracak. Söz konusu şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Hem normalleşme adımları hem de alınması gereken ek önlemlerin konuşulacağı toplantıda, ekonominin durumu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Toplantıda okulların ve turizm sezonunun ne zaman açılacağı gibi milyonları ilgilendiren konular da gündeme gelecek. Ayrıca yurtdışından getirilen vatandaşlar ve 54 ülkeye gönderilen yardımlar da masada olacak. İçişleri ve Milli Savunma Bakanları da terörle mücadelede kapsamında yapılan operasyonlar hakkında kurul üyelerini bilgilendirecek. Libya ve İdlib'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda Erdoğan liderlerle yaptığı telefon diplomasisinin detaylarını anlatacak.

YASAKLARDA ESNEME

Her bakanlık koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Bu çerçevede "Normalleşmenin aşamaları" ve normalleşme sonrası atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Özellikle tarım ve turizm sektöründe atılacak adımlar değerlendirilecek. Turizmde yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle otellerde alınacak önlemler, uçuşların başlaması gibi tüm detaylar toplantıda değerlendirilecek. Özellikle bayram sonrasında restoran ve kafelerin gerekli önlemlerin alınarak belli şartlarda açılması konuları da toplantıda ele alınacak. 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için belli saat aralıklarında sokağa çıkma izin verilmesi talep ediliyor. (Milliyet/Kıvanç El)

22 liderle tele-zirve

Erdoğan, korona mesaisi kapsamında nisan ayı boyunca 22 liderle görüşme gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde mesaisini İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ülke içinde alınan önlemleri takip ediyor hem de dünya liderleri ile temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, korona mesaisi kapsamında nisan ayı boyunca 22 liderle görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşmeyi 8 Nisan'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yapan Erdoğan'ın bu ay içinde görüştüğü isimler arasında ABD, Rusya, Fransa, Almanya liderleri de yer aldı. Görüşmelerin ana başlığı virüse karşı alınan önlemler ve bu konuda iş birliği için atılacak adımlar oldu. 19 Nisan'da Donald Trump ile, 21 Nisan'da Vladimir Putin ile Emmanuel Macron ile görüşen Erdoğan, Angela Merkel ile 24 Nisan'da konuştu. 25 Nisan'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Erdoğan bu liderlerin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, KKTC, Etiyopya, Gürcistan, Japonya, Özbekistan, İran, İtalya, Ekvator Ginesi, Somali, Kanada, Katar, Tunus liderleri ile telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan süreç içinde bazı liderlerle iki kez temas sağladı. Erdoğan korona sürecinde önemli zirvelere de telekonferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan'ın katıldığı ilk zirve Suriyeli mültecilerin sorunlarının konuşulduğu 4'lü liderler toplantısı oldu. Ardından G-20 Zirvesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Toplantısı da Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan, kabine toplantısı başta olmak üzere partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantılarını, il başkanları ve belediye başkanları ile de görüşmelerini telekonferansla yapıyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fabrikalarda mola bitiyor çalışana test yapılacak
27 Nisan 2020 09:05		 Akdeniz ittifakı genişliyor: Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var
27 Nisan 2020 07:21
104 ülke Türkiye'den yardım talep etti
27 Nisan 2020 07:15		 O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
27 Nisan 2020 07:05
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Nisan 2020 00:13		 27 Nisan 2020'de önemli gündem başlıkları
27 Nisan 2020 00:06
Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
26 Nisan 2020 22:16		 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı açıklandı
26 Nisan 2020 21:00
Çavuşoğlu: 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize geldi
26 Nisan 2020 20:36		 Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
26 Nisan 2020 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:15 - Tüketici kredisinde 20 yıldır görülmemiş faiz09:12 - Türkiye ekonomi motorunu çalıştırmaya hazırlanıyor09:05 - Fabrikalarda mola bitiyor çalışana test yapılacak09:04 - Türk profesör Canan Dağdeviren'den çığır açan buluş09:02 - Sağlık personeli istifa sonrası dönüş kurası bekliyor08:52 - 65 yaş üstü ünlüler üç saatlik izni bekliyor08:39 - Prof. Dr. Özlü: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor08:31 - Hastalar artık kendi kahramanını tanıyacak08:27 - Cenaze yıkamada İslami usullere uygun yeni sistem08:25 - Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
08:20 - 'Yemekte aynı kişiler aynı masada otursun'08:16 - Yerli yazılımla bordrolar cepte08:09 - Evden çalışana bol motivasyon08:06 - 5 dakika sabredemedi, ceza yedi08:00 - Memurların kurumdan kuruma ve amirden amire değişen hakları07:55 - Sağlık artık stratejik yatırım: Yerli firmalar yeni döneme hazır07:31 - Göçerlerin virüs molası07:25 - Sosyal mesafeyi hiçe sayıp 'uzun eşek' oynadılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Faizler düştü! %0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
Erdoğan milyonları ilgilendiren kararları açıklayacak
SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok
Kamu İhale Kurulu Başkan ve üyeliklerine atama
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Memurların kurumdan kuruma ve amirden amire değişen hakları
Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Trabzon'da hasta yakını doktora oksijen tüpü ile saldırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak hayvanlarının aç kalması 1
gram altın 1
Alef 2
prof.dr.alpay azap 1
dezenfektan enjektesi 2
26.04.2020 trabzon'da doktora şiddet uygulanması 1
çiğ börek 6
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 3
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam