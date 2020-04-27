Sokağa çıkma yasağı sona erdi vatandaşlar sokağa akın etti
Sokağa çıkma yasağı sona erdi vatandaşlar sokağa akın etti
|27 Nisan 2020 06:41
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Türkiye'de 23 Nisan salı gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'da sona erdi. 4 gün boyunca devam olan sokağa çıkma kısıtlamasında 64 milyona yakın vatandaş evinde kalmıştı.Gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini dışarıya attı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
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