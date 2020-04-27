O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
|27 Nisan 2020 07:05
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Koronavirüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadeleyle dünyanın dikkatlerini çeken Türkiye, salgın sürecinde zamana karşı yarışarak ürettiği solunum cihazı ile de adından söz ettirdi. 14 gün gibi kısa bir süre içerisinde Türk mühendisler ve özkaynaklarla üretilen solunum cihazı, ilk olarak Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanıma sokuldu. Dünyanın gerek sarf malzemesi gerekse solunum cihazı tedariki konusunda birbiriyle yarıştığı, zaman zaman başkasına ait ürünlere el koyduğu bir dönemde Türkiye, insani diplomasisini yardımlarla sürdürürken gerek hibe, gerekse satış konusunda birçok ülkeden talep aldı. Milli solunum cihazına ise ilk talep Afrika ülkesi Çad'dan geldi.
MOBİL HASTANE SİPARİŞİ
300 adet solunum cihazı satın almak isteyen Çad, bunun yanısıra 75 yataklı 6 adet mobil hastane, 30 yataklı 10 adet mobil hastane, 15 yataklı donanımlı 30 çadırla birlikte 600 adet oksijen konsantratörü ve tıbbi malzeme taleplerini Ankara'ya iletti. Çad, bu malzemeleri Türk şirketlerinden acilen temin etmek istediklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından üretilen cihazın ihracatında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Erdoğan'ın uygun görmesi halinde bu cihazın yurt dışına ilk ihracı gerçekleşecek.
Tam not almıştı
Fazlı Şahan
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