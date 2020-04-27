Yurdun bazı bölgeleri yağışlı geçecek - Haritalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|27 Nisan 2020 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|65 yaş üstü ünlüler üç saatlik izni bekliyor
27 Nisan 2020 08:52
|Prof. Dr. Özlü: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
27 Nisan 2020 08:39
|Hastalar artık kendi kahramanını tanıyacak
27 Nisan 2020 08:31
|Cenaze yıkamada İslami usullere uygun yeni sistem
27 Nisan 2020 08:27
|Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
27 Nisan 2020 08:25
|'Yemekte aynı kişiler aynı masada otursun'
27 Nisan 2020 08:20
|Evden çalışana bol motivasyon
27 Nisan 2020 08:09
|Göçerlerin virüs molası
27 Nisan 2020 07:31
|Sosyal mesafeyi hiçe sayıp 'uzun eşek' oynadılar
27 Nisan 2020 07:25
|Sokağa çıkma yasağı sona erdi vatandaşlar sokağa akın etti
27 Nisan 2020 06:41