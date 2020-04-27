Sosyal mesafeyi hiçe sayıp 'uzun eşek' oynadılar
Ankara'da parkta bir araya gençler, "uzun eşek" oynadı. Sosyal mesafe kurallarını çiğneyen kalabalığı, vatandaşlar polise ihbar etti.
|27 Nisan 2020 07:25
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Sokağa çıkması yasağının bitmesinin ardından Başkentliler de kendini dışarı attı. Mamak ilçesine bağlı Hüseyingazi Mahallesi'nde ise ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Bir grup genç, salgına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde "uzun eşek" oynadı. Sosyal mesafeyi yerle bir eden gençleri, mahalle sakinlerine polise şikayet etti. Kalabalık, siren seslerini duyar duymaz ortadan kayboldu.
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