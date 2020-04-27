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Çay hasadına vekalet formülü

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İstanbul'dan çay hasadı için memleketine gideceklere izin çıkmadı. Hasat süreci, kurulacak komisyonlar aracılığıyla takip edilecek. Bu sene gelemeyen mevsimlik Gürcü işçilerin açığı ise çevre illerden geleceklerle kapatılacak.
27 Nisan 2020 07:10
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Çay hasadına vekalet formülü

Karadeniz'de mayıs ayında başlayacak çay hasadı dönemi için şehir dışından gelecek üreticilere izin verilmemesi tartışmalara sebep oldu. İçişleri Bakanlığı devreye girerek problemin çözümü için bölge valileri ile toplantı yaptı. Hasat döneminde ürününün başında bulunamayacak üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için alınacak tedbirler belirlendi.

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının merkezi halinde bulunan İstanbul'daki Karadenizli vatandaşların büyük bölümü her sene olduğu gibi bu sene de çay hasadı için memleketlerine gitmek istedi. Ancak virüsün İstanbul'dan Anadolu'ya taşınmasının önüne geçmek amacıyla getirilen seyahat yasağı uygulamasına takılan üreticilere hasat için bile olsa izin çıkmadı. Edinilen bilgilere göre ilk hasat dönemi olan mayıs ayında İstanbul'dan memleketlerine gitmek isteyen 100 bin civarındaki Karadenizli, seyahat izni başvurusunda bulundu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun Valileri ile bir araya gelip il pandemi kurullarının da görüşünü alarak bu kişilere izin verilmemesini kararlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde dört şehrin valisi tarafından "Çay hasadı yapılacak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun şehirleri dışındaki müstahsillerin, bu illere gelişi için seyahat izni verilemeyeceği" duyuruldu. Bu gelişmeden sonra şehir dışındaki çay üreticilerinin ürünlerinin nasıl toplanacağına dair tartışma başladı.

KOMİSYON KURULACAK

İçişleri Bakanlığı kaynakları, dört şehrin valisi ile yeniden toplantı yaparak çözüm tekliflerini masaya yatırdı. Bu çerçevede çay hasadı yapılacak şehir ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında ilgili STK'lar, muhtarlıklar ve köylere hizmet götürme birliklerinin temsilcilerinden oluşan komisyon kurulacak. Komisyonlar, şehir dışından gelemeyecek üreticileri tespit edecek, üreticiler bu komisyonlara başvurarak, hasat için kendileri adına, ürünlerinin toplanacağı yerde yaşayan başka bir ismi görevlendirecek. Şehirlerine gidemeyen üreticiler, yetkili kıldıkları kişiler aracılığıyla hasat sürecini takip edecek. Hasat için gerekli olan mevsimlik işçilerle ilgili de formül bulundu. Sınırların kapalı olmasından dolayı, her yıl çay hasadı için Gürcistan'dan gelen mevsimlik işçilerin bu sene gelememesi sebebiyle oluşacak mevsimlik işçi açığının, Ardahan, Kars, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve Iğdır gibi çevre şehirlerden geleceklerle kapatılması kararlaştırıldı. Ancak, bu bölgelerden gelecek olan mevsimlik işçilerin çay hasadını bilmemeleri üreticileri düşündürüyor.

ON BİN KİŞİ VİRÜS TAŞIR

Koronavirüs vakalarının merkezi haline gelen İstanbul'dan memleketine gitmek isteyenlere izin verilmesi durumunda büyük riskin oluşacağına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı kaynakları "İstanbul'dan Karadeniz'e gitmek isteyen 100 bin civarında vatandaşımız var. Bunlar gelip ürünlerinin hasadında başında durmak istiyor. Ama bunlara izin vermemiz demek, mevcut tablodan yola çıkarak, en az 10 bin kişinin virüs taşıması demek. Bu, çok büyük bir risk olur" değerlendirmesinde bulundu.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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