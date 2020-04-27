Göçerlerin virüs molası
|27 Nisan 2020 07:31
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her sene nisan ayında havanın ısınmasıyla kışlaklardan çıkardıkları hayvanlarını yüksek kesimlere götürmek için günler süren yolculuğa başlayan göçerler, bu sene yeni tip koronaviüs (Covid-19) pandemisi engeline takıldı. Koronavirüsle mücadele dahilinde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle mevzuatta belirlenen izinleri alan göçerlerin yolculuğuna 1 Mayıs'tan sonra müsaade edileceği açıklandı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'deki kışlaklardan çıkardıkları hayvanlarla yaz boyunca konaklayacakları Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara gitmek için yola çıkan göçerler, hem kendi hem de toplum sağlığı için bulundukları yerlerde hayvanlarını otlatarak bu sürecin geçmesini bekliyor. Şanlıurfa'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalara giderken güzergah olarak, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için Murat Nehri havzasını seçen göçerler, Elazığ'ın Palu ilçesinde 1 Mayıs'ı bekliyor.
Göçerlerden 34 yaşındaki Bayram Dağ "Her sene nisan ayının başında mevsimsel şartlara göre yola çıkıyorduk. Bu zamanda yolda olmamız gerekiyordu fakat şehirler arası hastalığın taşınmaması için geçişe yasak getirildi, bekliyoruz" dedi.
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