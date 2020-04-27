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104 ülke Türkiye'den yardım talep etti

Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyle dünyaya emsal teşkil eden Türkiye'ye 104 ülkeden yardım talebi geldi.
27 Nisan 2020 07:15
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104 ülke Türkiye'den yardım talep etti

Son olarak Çad da salgına karşı Türkiye'ye başvurdu. Çadlı yetkililer Türkiye'den 300 solunum cihazı, 15 yatak donanımlı 30 adet çadır ve 75 yataklı 16 mobil hastane istedi. Türkiye'nin yardım ettiği ülkelerden bazıları ve gönderilen malzemeler şöyle:

l Çin'e 93 bin 500 filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafet, 500 medikal gözlük, bin biyolojik tehlike tulumu ile 10 bin adet çeşitli ekipman gönderildi.

l Bulgaristan'a 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum, 100 bin adet ise gözlük tedarik edildi.

l KKTC'ye aşı, ilaç, tanı kiti ve diğer ekipmanların yanı sıra 72 milyon liralık da finansal kaynak sağlandı.

l İran'a 1.000 teşhis kiti, beş bine yakın tulum, 20 bin önlük, 2 bin gözlük, 4 bin n95 maske, 78 bin adet de cerrahi maske gönderildi.

l Kolombiya'ya 26 bin teşhis kiti ulaştırıldı.

l İtalya ve İspanya'ya çeşitli tiplerde maske, tulum ve dezenfektan uçak yoluyla bölgeye intikal etti.

l Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya da bir askeri uçak dolusu maske, tulum ve teşhis kiti verildi.

l Gine'ye 400 paket hijyen malzemesi ulaştırıldı.

l İngiltere'ye bir askeri uçak dolusu maske ve tulum gönderildi.

l İdlib başta olmak üzere Suriye'deki bölgelere birçok yardım malzemesi ulaştırıldı.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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