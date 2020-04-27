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Evden çalışana bol motivasyon

Salgınla mücadele sürecinde firmaların çoğu evden çalışmasını sürdürürken, çalışanlarının daha verimli iş yapması ve motivasyonu için de uğraşıyor.
Evden çalışana bol motivasyon
27 Nisan 2020 08:09
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Evden çalışana bol motivasyon

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, 3 bini aşkın çalışan ve ekosistemlerinde bulunan 40 binin üzerindeki paydaş ailesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, hazırlıklarını tamamlayarak uzun zamandır mümkün olan tüm birimlerini evden çalışmaya yönlendirdiklerini söyledi.


Çalışanlarıyla sürekli iletişimde olduklarını ve iki haftada bir anket yaparak çalışanlarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlayıp aksiyon aldıklarını dile getiren Bayram, mevcut mobil uygulamaları ve online platformlarıyla çalışanlarıyla da sürekli olarak açık ve şeffaf diyalog halinde olduklarını aktardı.

İşe alım online

Bayram, ilk günden itibaren tüm çalışanlarının dahil olduğu iç paylaşım kanalını koronavirüs bilgilendirme ve etkileşim kanalı olarak konumladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu kanalımızdan her gün iki kez düzenli bilgilendirme yapmanın yanı sıra aldığımız tüm aksiyonları ve gelişmeleri anlık paylaşıyoruz. Kurumsal eğitimlerimize de online ortamda devam ediyoruz. Bu kapsamda, konu bazlı online gelişim çözümleri hazırladık. Ayrıca dijital işe alım süreçlerimize de devam ediyoruz. Çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığı ve güvenliği öncelikli. İşe alımlarımızı da online yapıyoruz."

Psikolojik destek var

Evdeki çalışma temposunun sağlıklı, verimli ve keyifli bir şekilde devam etmesine önem verdiklerini de aktaran Bülent Bayram, şöyle konuştu:

"Kendini endişeli hissetmenin son derece normal olduğu bu dönemde, LEAP Destek Hizmet Hattı ile çalışanlara ve birinci dereceden yakınlarına, aile danışmanlığından sağlık danışmanlığına, psikolojik danışmanlıktan wellness'a kadar hemen her konuda günün 24 saati yardımcı oluyoruz.

'Hepiyi' markamız altında, evden çalışırken fiziksel ve ruhsal sağlığımızı korumaya yönelik önerilerimizi düzenli paylaşıyoruz. Şirket doktorumuzdan maske ve eldiven kullanımı, göz sağlığına nasıl dikkat edileceği, ergonomi gibi konularda videolar yayınlıyoruz. Spor hocalarımızdan her gün yarımşar saatlik spor videoları yayınlıyoruz. Ayrıca, online konser, film, sergi, müze, çocuk yayınları paylaşıyoruz."
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