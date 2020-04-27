Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
|27 Nisan 2020 08:25
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Dün gece Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenmişti.
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Bu akşam saat 21.30'dan sonra gökyüzünü seyreden vatandaşlar, yine benzer görüntülere tanık oldu. Malkara'nın Deveci Mahallesi'nde evinin önünde yıldızları seyreden Gökhan Maden ve Umut Zambak, gökyüzünde gördükleri sıralı ışıkları şaşkınlık içinde izledi. Sıralı ışıklar hakkında yorum yapanlar, Starlink uyduları olduğunu ileri sürüyor.
GEÇTİĞİMİZ GÜN 60 STARLINK UYDUSU DAHA FIRLATILDI
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı. Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.
SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.
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