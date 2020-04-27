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Hastalar artık kendi kahramanını tanıyacak

Vatandaşa doktorlara "yıldız" verme uygulaması başlatan, sanal ortamda ön muayene ve terapi için teknolojik alt yapıyı kuran Sağlık Bakanlığı bir yeniliğe daha imza atıyor. Artık her hasta koronavirüs salgını sürecinde kahramanca mücadele ederek hayatlarını ortaya koyan doktorları muayeneye gitmeden önce tanıyabilecek.
27 Nisan 2020 08:31
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Hastalar artık kendi kahramanını tanıyacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı, yeni bir teknolojik atılım gerçekleştiriyor. TBMM'de şubat ayında düzenlenen ve Milliyet'in ulaştığı çalıştay tutanaklarına göre, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanı Esra Muş, bakanlığın projelerine ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

RAPORLARA DİJİTAL ULAŞIM: Bilişim odağında birçok projemiz var. Dijital platformlarda birçok hizmet sunuyoruz; e-Nabız bizim göz bebeğimiz. 17 milyonu aşan bir kullanıcı sayımız oldu. e-Nabız içerisinde gene entegre çalışan Teletıp Projemiz var. Merkezi Randevu Sistemi'ni (MHRS) hepiniz en az bir kez kullanmışsınızdır. Engelli vatandaşlarımız için daha doğrusu işaret dili kullanan vatandaşlarımız için Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi'ni oluşturduk. Sağlıkta Buluşma Noktası Projemiz var, gene sağlık personelimiz için bir platform oluşturduk. Bunun gibi birçok dijital projemiz var; e-Rapor çok bilinenleri. Verdiğimiz bütün sağlık raporlarının vatandaşlarımıza dijital bir altyapıyla sunulmasını hedefliyoruz.

YILDIZLAR RAPORLANIYOR: Her hastaneye gittikten sonra gidip doktoru bulup e-Nabız'dan yıldız verebiliyorsunuz. Bu yıldızları hekimin kendisine de gösteriyoruz. "Az yıldız aldın, çok yıldız aldın" diye. "Senin benzerin muadilde iş yapanlarda da o yıldızlar arasında şu seviyedesin" gibi geri bildirimlerimiz oluyor. Bu mecburi değil tabii. Bunlar üst yönetime rapor şeklinde gidiyor. İşte mesela "Şu hekimde negatif yorumlar var" Serbest metin alanında yorum da yapılabiliyor, bunlar da sunuluyor.

DOKTORLAR TANITILACAK: Vatandaşlar yıldızlamanın sonucunu doğrudan göremiyor ama şöyle bir şey yapacağız. Merkezi kaynak yönetim sistemi dediğimiz "Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi"nin yenisini yazıyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak portal üzerinden hekimimizin mezuniyeti bu, işte şu alanda diye kendini tanıttığı kısa bilgilendirme de olacak. Vatandaşın erişiminde de olacak bir platform.

"Doktor LinkedIn"

Sağlık Bakanlığı'nın doktorların tanıtımına ilişkin hazırlamış olduğu bu proje Meclis'teki çalıştaya katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin de dikkatini çekti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Doktor Linkedln tarzı bir şey mi olacak?" diye sorarken, Sağlık Bakanlığı temsilcisi Muş, "Aynen öyle bir şey düşünüyoruz, onu sunacağız. Bizim Sağlık Bakanlığı içerisindeki kısım devrede. Vatandaşa sunduğumuz kısım yani hekimi gördüğünüz kısmı da inşallah devreye alacağız" karşılığını verdi. Koç ise "Doktorun resmini veya uzmanlığını bilince hasta biraz daha rahat gidiyormuş doktora. Şu anda kapıyı açıp tanımadığı bir insan yerine daha önceden biraz daha ilişki kurarsa daha rahat..." değerlendirmesinde bulundu.
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